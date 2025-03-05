На Восточно-Сибирской железной дороге ведутся работы по пропуску паводковых вод

09:17

На Восточно-Сибирской железной дороге ведутся работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений, которые стартовали еще в феврале. В общей сложности, от снега и льда предстоит расчистить более 2,5 тыс. мостов и труб, свыше 710 км кюветов и лотков, более 570 км нагорных и водоотводных канав.

От сформировавшегося за зиму льда предстоит очистить около сотни опор железнодорожных мостов, а для безопасного пропуска ледохода под переправами выше по течению будут обустроены свыше 50 прорезей. На станциях магистрали организованы уборка и вывоз снега.

Помимо этого, на ВСЖД формируются 12 противоразмывных поездов. В составе каждого из них – вагоны с щебнем, шпалами, пиломатериалами и набором инвентаря. При необходимости спецсостав может быть направлен в любую точку дороги и должен прибыть на место в кратчайший срок.

Главная задача проводимых мероприятий – обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.