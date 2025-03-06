Поздравление с 8 Марта!

16:55

Дорогие женщины!

От правления ОАО «РЖД», Центрального комитета Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот замечательный праздник символизирует приход весны, пробуждение природы, женскую красоту, очарование и наполнен самыми светлыми и теплыми чувствами к прекрасной половине человечества. Вы делаете наш мир добрее и ярче, вдохновляете нас на новые свершения, а ваши профессионализм, трудолюбие и целеустремленность являются неотъемлемой частью успехов Российских железных дорог.

Милые женщины, спасибо вам за добросовестный труд и душевную щедрость, умение гармонично сочетать воспитание детей, заботу о своих семьях с впечатляющими результатами на работе. Каждый день вы вносите неоценимый вклад в развитие отрасли, сохраняя ее лучшие традиции и прокладывая путь к новым достижениям.

В 2025 году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, вспоминая героический подвиг нашего народа. Во время Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт стал настоящей артерией жизни, связывающей фронт и тыл. И в этом была огромная заслуга женщин, которые заменили ушедших воевать мужчин. Женщины водили поезда, ремонтировали пути, обеспечивали бесперебойную работу станций и депо, проявляя стойкость, мужество и беззаветную преданность Родине.

В Год защитника Отечества в России, а также в год, посвященный в ОАО «РЖД» железнодорожной славе, особые слова благодарности адресуем матерям, женам, дочерям участников специальной военной операции, женщинам-волонтерам. Вы – настоящие героини нашего времени, достойные преемницы тех, кто в суровые военные годы обеспечивал приближение долгожданной Победы. Вы вдохновляете, вселяете веру и помогаете бойцам на передовой почувствовать вашу любовь, ощутить поддержку и тепло родного дома.

Искренне признательны женщинам-ветеранам отрасли, которые посвятили свою жизнь развитию стальных магистралей. Своим трудом вы заложили надежную основу для сегодняшних успехов Российских железных дорог.

Дорогие женщины! Мы обязательно продолжим делать все для того, чтобы создавать для вас максимально комфортные условия для работы и жизни.

Желаем вам радости, гармонии и добра. Пусть солнечное настроение этого прекрасного весеннего праздника, наполненного теплом, вниманием и улыбками родных и близких людей, друзей, коллег, сохранится как можно дольше!

Будьте счастливы и любимы!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров