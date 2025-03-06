В 2024 году Горьковская железная дорога направила на выполнение социальных обязательств более 7,1 млрд рублей

15:24

Завершил свою работу социально-экономический форум Горьковской железной дороги, который традиционно проходит в Нижнем Новгороде. На нем железнодорожники обсудили выполнение отраслевого соглашения и коллективных договоров ОАО «РЖД» и ДЗО. Так, на реализацию коллективного договора ОАО «РЖД» в границах ГЖД за 2024 год было направлено более 7,1 млрд рублей.

Участники форума отметили, что растет и уровень заработной платы работников. Так, средняя заработная плата в границах ГЖД составила почти 83 тыс. рублей по итогам прошлого года. По сравнению с предыдущим годом она выросла почти на 20%.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в рамках форума проинформировал работников магистрали об итогах работы в 2024 году. Он также подчеркнул, что каждый работник ГЖД – специалист высокого класса, а в целом Горьковская магистраль – это коллектив, способный в кратчайшие сроки трансформировать процессы под новые вызовы и потребности грузовладельцев, пассажиров и экономики страны.

Отметим, что, в соответствии с условиями коллективного договора, в компании в прошлом году была проиндексирована заработная плата: с 1 февраля – на 4%, с 1 октября – на 3,2%. Совокупный размер индексаций в 2024 году составил 7,2%.

Социальными обязательствами магистрали является проведение спортивно-массовых мероприятий и привлечение работников к здоровому образу жизни. Так, в 2024 году Дорпрофжел на ГЖД проведено 157 таких событий, в которых приняли участие 8,5 тыс. железнодорожников.

Подводя итоги, Сергей Дорофеевский поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта. На Горьковской магистрали трудятся более 11 тыс. железнодорожниц, что составляет треть от общего числа работников ГЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.