Между Чудовым и Великим Новгородом сделает рейс обновленный ретропоезд в ливрее «Рускеальского экспресса» 1 января

Для пассажиров, планирующих совершить новогоднее путешествие в Великий Новгород, холдингом «ЖД» 1 января назначен специальный однодневный круговой туристический ретропоезд № 925/926 Чудово – Великий Новгород – Чудово.

Он будет сформирован из паровоза и пяти вагонов «Рускеальского экспресса». Их интерьер выполнен в стилистике «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. Отметим, что 2 вагона из данного состава – совсем новые. Это вип-вагон с комфортабельными купе и лаунж-зоной и детский вагон с игровой площадкой. Они были представлены в ноябре на Петербургском международном туристком форуме Travel Hub.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы они успели прогуляться по городу и осмотреть его достопримечательности (время стоянки в Великом Новгороде составит 4 часа 20 минут).

Ретропоезд № 925/926 отправится со станции Чудово в 10:00 и вернется обратно в 17:35, поэтому поезд будет удобен также для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые смогут добраться до Чудова на «Ласточках» № 821 и № 7001, прибывающих в Чудово в 08:32 и в 08:53 соответственно, и совершить пересадку. Вечером вернуться в Санкт-Петербург можно будет, например, на «Сапсане» № 772, отправляющимся со станции Чудово в 18:28.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Чудово-Московское – Чудово-Туристическое). Стоимость билета – от 999 рублей.