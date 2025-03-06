С начала года объем пассажирских перевозок пригородными поездами в черте Уфимской городской агломерации вырос на 15%

В январе – феврале 2025 года пригородные поезда в черте Уфимской городской агломерации по маршруту Дёма – Уфа – Иглино перевезли 381 тыс. пассажиров, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В настоящее время в черте Уфимской городской агломерации курсирует 53 пригородных поезда. Наибольший прирост числа пассажиров зафиксирован на станциях Иглино, Правая Белая, Парковая и Городской Дворец Культуры – в 1,2 раза выше уровня прошлого года.

Куйбышевской железной дорогой совместно с перевозчиком АО «БашППК» и правительством Республики Башкортостан проведена масштабная работа по развитию проекта «Уфимская городская электричка». В частности, с 1 января 2025 года расширена граница Уфимской агломерации до станции Иглино с установлением единого тарифа на участке Дёма – Иглино. Кроме того, благодаря работе по обновлению подвижного состава на территории Башкортостана курсируют 5 составов серии «Ласточка» и 2 – серии «Финист» – самые современные и комфортные пригородные электропоезда в России, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.