На Северной железной дороге состоялся первый в России выпуск специалистов по программе «Профессионалитет»

2025-03-06 11:33
На Северной железной дороге состоялся первый в России выпуск специалистов по программе «Профессионалитет»
Первый в России выпуск специалистов по федеральной программе «Профессионалитет» состоялся на Северной магистрали 5 марта 2025 года. Дипломы вручены выпускникам Ярославского филиала ПГУПС.

Из 75 выпускников по 4 специальностям 22 человека получили дипломы с отличием. Для поддержки и мотивации лучших студентов, добившихся отличных результатов в учебе и принимающих активное участие в научной, спортивной и общественной деятельности, выплачивались именные стипендии ОАО «РЖД».

Проект «Профессионалитет» направлен на подготовку квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием. Обучение осуществляется в сокращенные сроки и гарантирует трудоустройство выпускников на железнодорожные предприятия. Ярославский филиал ПГУПС присоединился к программе в 2022 году. За это время были внедрены новые интенсивные образовательные программы, ориентированные на потребности Северной железной дороги и отраслевого рынка труда. В лекционных занятиях со студентами принимали участие руководители железной дороги и региональных дирекций. Всего в период работы проекта было заключено 299 договоров о целевом обучении.

При содействии Северной железной дороги в Ярославском филиале ПГУПС было реконструировано и оснащено 25 аудиторий и лабораторий, осуществлена поставка тренажерных комплексов, оборудовано молодежное пространство и брендированная аудитория на 100 мест. На эти цели ОАО «РЖД» направило более 38 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

