Экспортные перевозки каменного угля в январе – феврале выросли на 3,8%

10:48

По оперативным данным, в январе – феврале 2025 года по сети РЖД на экспорт отправлено 30,5 млн тонн каменного угля, что на 3,8% превышает показатель прошлого года.

В том числе в направлении портов погрузили 27,2 млн тонн (+4,3%), из них большую часть – в адрес портов Дальнего Востока – 15,9 млн тонн (+2,2%), Северо-Запада – 7,1 млн тонн (-14,7%) и Юга (рост в 2 раза, до 4,2 млн тонн). Через погранпереходы перевезено 3,2 млн тонн твердого топлива (-3,6%).

На экспорт в восточном направлении за 2 месяца 2025 года отправлено 18,6 млн тонн угля (+1,3%), в том числе половина из Кузбасса – 9,3 млн тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года).

Увеличили отгрузку Забайкальский край – на 15,2%, до 0,9 млн тонн, Хабаровский край – на 70%, до 1,1 млн тонн, начала отгрузку на восток Новосибирская область (1,43 млн тонн).