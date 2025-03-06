Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание движения пригородных поездов на Калининградской магистрали временно изменится с 10 по 29 марта 2025 года

2025-03-06 10:16
В связи с проведением работ по обустройству путевой инфраструктуры на участке Калининград-Южный – Калининград-Северный с 10 по 29 марта 2025 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих на Светлогорском, Зеленоградском, Мамоновском и других направлениях:

на Светлогорском направлении:

  • с Северного вокзала будут курсировать электропоезда «Ласточка» №№ 6715 и 6723 (время отправления – 14:08 и 18:49 соответственно);
  • также Северный вокзал станет конечной остановкой для пригородных поездов, отправляющихся из Светлогорска в 06:30, 12:38, 16:42 и 18:54;
  • утренние «Ласточки», ранее отправлявшиеся с Южного вокзала в 07:41 и 10:00, по рабочим дням будут курсировать с Северного вокзала в 07:47 и 10:08. В выходные и праздничные дни оба поезда будут отправляться с Южного вокзала согласно расписанию;
  • дневной электропоезд № 6711 будет отправляться с Южного вокзала на 2 минуты позже – в 12:02;

на Зеленоградском направлении:

  • от/до Северного вокзала будут курсировать «Ласточки» отправлением из Зеленоградска в 15:51 и 17:18, из Калининграда – в 18:57;
  • по рабочим дням приостанавливается курсирование пригородного поезда № 6803, который отправляется с Южного вокзала в 08:00. При этом назначен поезд № 6833 отправлением с Северного вокзала в 08:08;
  • по выходным дням вечерняя «Ласточка» № 7125 будет отправляться не с Южного, а с Северного вокзала в 17:24;

на Мамоновском направлении:

  • вечерний поезд с Южного вокзала будет отправляться на 5 минут раньше – в 18:05;

на внутригородских маршрутах:

  • утренний рельсобус № 6202/6201 сообщением Голубево – Чкаловск будет отправляться на 11 минут позже – в 08:41;
  • поезд № 6361/6362 до Гурьевска будет курсировать с Северного вокзала на 7 минут позже – в 09:09;
  • маршрут поезда № 6172 отправлением из Чкаловска в 10:52 будет сокращен до Северного вокзала;
  • поезд № 6212/6211 от станции Голубево будет отправляться на 4 минуты раньше – в 18:40;
  • вечерний поезд № 6110 будет отправляться с Северного вокзала до о. п. Киевская на 5 минут раньше – в 19:10.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

