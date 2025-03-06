Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года филиалы Музея Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде посетили около 1,5 тыс. человек

2025-03-06 09:54
Гостями филиалов музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде в январе – феврале 2025 года стали почти 1,5 тыс. человек. Для них было организовано 40 тематических и познавательных экскурсий.

Так, на открытой площадке «Паровозы России» проведено 32 экскурсии, а ее гостями стали более 920 человек. Музей, расположенный в Инженерном центре Горьковской магистрали, посетили 550 человек, для которых было организовано около 10 экскурсий.

История магистрали отражается в экспозициях. В их числе – «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и др. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны.

Добавим, что всего посетителями филиалов музея истории и развития ГЖД за январь – февраль 2025 года стали 2,6 тыс. человек. В их числе около 540 человек – в Ижевске (организована 31 экскурсия), почти 320 человек – в Кирове (19 экскурсий), около 290 человек – на станции Лянгасово (15 экскурсий).

В фондах структурных филиалов музея собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с высокой детализацией, вплоть до мельчайших деталей. Посетителям рассказывают о том, как зарождалось мировое и отечественное паровозостроение, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге».

Напомним, что Горьковская магистраль активно развивает промышленный туризм, направленный на профориентацию среди школьников, узнаваемость бренда и формирование кадрового потенциала.

Для учащихся школ Нижегородской области доступны экскурсии в локомотивное депо Горький-Сортировочный, Горьковский учебный центр профессиональных квалификаций, Центральный дворец культуры железнодорожников, а также знакомство с работой восстановительного поезда. Так, в 2024 году предприятия магистрали посетили почти 1,5 тыс. школьников.

Узнать подробную информацию, а также записаться на экскурсию можно в группе «Промышленный туризм ГЖД» в социальной сети «ВК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

