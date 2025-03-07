Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» подвело итоги деятельности за 2024 год

2025-03-07 15:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Результаты работы ОАО «РЖД» включают показатели деятельности более 50 филиалов и представительств компании и в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране.

В 2024 году грузооборот на сети железных дорог составил 3,1 трлн тонно-км, при этом по тарифному грузообороту в границах восточного полигона в 2024 году обеспечен исторический максимум. Перевозки контейнеров по итогам 2024 года достигли исторически рекордного значения – 7,9 млн ДФЭ с ростом к уровню 2023 года на 5,9%.

Пассажирооборот в 2024 году составил 143,7 млрд пасс.-км – максимум с 2012 года, перевезено 1 млрд 285,8 млн пассажиров – максимум с 2008 года.

Суммарные доходы ОАО «РЖД» за 2024 год составили 2 трлн 834,4 млрд рублей, что выше уровня 2023 года на 8,6%.

Показатель Ebitda и чистая прибыль в 2024 году составили 846,7 млрд рублей и 13,9 млрд рублей соответственно.

ОАО «РЖД» сохранило статус социально-ответственного работодателя, обязательства по коллективному договору за отчетный период полностью выполнены, заработная плата проиндексирована 2 раза (размер индексации за 2024 год составил 7,3%), повышен минимальный размер заработной платы. Кроме того, с 1 февраля 2025 года заработная плата работников была доиндексирована до фактического уровня индекса потребительских цен на товары и услуги согласно данным Росстата (109,5%).

ОАО «РЖД» в полном объеме выполнило обязательства перед федеральным, региональными и местными бюджетами, внебюджетными фондами по уплате налогов и сборов, страховых взносов за 2024 год.

В 2024 году продолжена реализация проектов, направленных на обновление парка локомотивов, повышение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры. Инвестиционная программа реализована в рекордном объеме – почти 1,5 трлн рублей. Это самый высокий показатель по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов ОАО «РЖД» с момента создания компании.

Суммарные активы ОАО «РЖД» за 2024 год выросли на 15,6% и составили по состоянию на 31 декабря 2024 года 10 трлн 391,4 млрд рублей.

