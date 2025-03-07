В Алтайском крае стартовал цикл уникальных экскурсий, посвященных женской паровозной бригаде «8 марта»

12:30

В выставочном центре Западно-Сибирской железной дороги в Барнауле проходят экскурсии, посвященные женской паровозной бригаде «8 марта», которая работала на магистрали в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия будут идти до конца марта.

Первую экскурсию посетили студентки Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, обучающиеся по специальностям «помощник машиниста» и «проводник», действующие сотрудницы магистрали, работающие в составе локомотивных бригад, а также ветераны отрасли.

Экскурсоводы рассказали о трудовом подвиге женской паровозной бригады, показали архивные фотографии и видео.

Женская паровозная бригада «8 марта» во главе со старшим машинистом Агафьей Порватовой была сформирована в паровозном депо Барнаул в 1943 году и работала до конца войны. Большинство членов паровозной бригады только окончили школу. Рабочая смена могла длиться по 40-50 часов подряд. За одну смену девушки перекидывали в топку паровоза до 20 тонн угля. После войны всех тружениц бригады наградили различными медалями и орденами, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.