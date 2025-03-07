Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сдвоенный состав «Ласточки» будет курсировать на Горьковской железной дороге в марте 2025 года

2025-03-07 11:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка» будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва в отдельные даты марта 2025 года.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 7, 14, 21 и 28 марта 2025 года в 21:15, прибывая в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 10, 17, 24 и 31 марта 2025 года в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.

Оформить проездные документы можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в билетных кассах дальнего следования.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

