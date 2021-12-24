Обновленный вокзал открылся на станции Сухиничи-Главные в Калужской области

11:03

В канун Нового года открылся после реконструкции вокзал на станции Сухиничи-Главные, которая является крупным железнодорожным узлом в Калужской области.

В ходе реконструкции фасад здания вокзала обновили и установили на нем архитектурную подсветку, заменили кровлю и входные группы. В самом здании проведена перепланировка помещений, в результате которой здесь появилась комната матери и ребенка с пеленальным столиком и детской мебелью, а также новые санитарные комнаты. Во всех помещениях выполнена отделка современными экологичными материалами, установлены новые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В зале ожидания для пассажиров установлены новые эргономичные посадочные места с розетками для зарядки гаджетов, появилась удобная система навигации и специальные аромамашины. Здесь же, на стене, разместилась карта, на которой отображены достопримечательности Сухиничей, а с помощью QR-кода можно узнать подробности о городе. На стендах представлена информация о развитии железнодорожного узла Сухиничи, история Сухиничского района и рассказ о подвигах героев-соотечественников в годы Великой Отечественной войны.

В кассах установлены smart-стекла, которые во время работы кассира становятся прозрачными. Кроме того, оборудован терминал с системой электронного управления очередью, что позволит быстро обслуживать пассажиров.

Особое внимание при ремонте уделяется созданию безбарьерной среды и адаптации функциональных зон вокзала для маломобильных пассажиров. Установлено индукционное оборудование и напольные тактильные элементы, обустроена касса с заниженным окном и специальная санитарная комната.

На прилегающей к вокзалу территории заменили асфальтовое покрытие, установили новые светодиодные фонари, удобные лавочки и урны. На платформах № 1 и № 2 смонтированы навесы от осадков с подсветкой, для пассажиров с нарушениями зрения вдоль платформ уложили тактильно-контрастные линии. Привокзальную площадь вымостили гранитной плиткой, установили электронные информационные табло.