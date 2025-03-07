На курортных направлениях Калининградской магистрали 8 и 9 марта 2025 года будут курсировать 10 дополнительных пригородных поездов

10:27

8 и 9 марта 2025 года в связи с благоприятным прогнозом погоды на Зеленоградском и Светлогорском направлениях Калининградской магистрали дополнительно к действующему расписанию назначаются 10 пригородных поездов.

С Южного вокзала до Зеленоградска электропоезда «Ласточка» будут отправляться в 11:36, 13:37 и 15:40, обратно из Зеленоградска – в 12:29, 14:32 и 16:33. В пути следования предусмотрены остановки на Северном вокзале и станции Кутузово-Новое.

С Южного вокзала до Светлогорска дополнительно назначены «Ласточки» отправлением в 13:30 и 16:04, из Светлогорска – в 14:40 (до Южного вокзала) и 17:20 (до Северного вокзала).

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.