Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На курортных направлениях Калининградской магистрали 8 и 9 марта 2025 года будут курсировать 10 дополнительных пригородных поездов

2025-03-07 10:27
На курортных направлениях Калининградской магистрали 8 и 9 марта 2025 года будут курсировать 10 дополнительных пригородных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

8 и 9 марта 2025 года в связи с благоприятным прогнозом погоды на Зеленоградском и Светлогорском направлениях Калининградской магистрали дополнительно к действующему расписанию назначаются 10 пригородных поездов.

С Южного вокзала до Зеленоградска электропоезда «Ласточка» будут отправляться в 11:36, 13:37 и 15:40, обратно из Зеленоградска – в 12:29, 14:32 и 16:33. В пути следования предусмотрены остановки на Северном вокзале и станции Кутузово-Новое.

С Южного вокзала до Светлогорска дополнительно назначены «Ласточки» отправлением в 13:30 и 16:04, из Светлогорска – в 14:40 (до Южного вокзала) и 17:20 (до Северного вокзала).

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru