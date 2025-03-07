На железнодорожном вокзале Красноярска состоялась праздничная акция «Весеннее настроение»

09:58

Акция «Весеннее настроение» в честь Международного женского дня прошла на главном вокзале столицы Красноярского края.

Красноярские железнодорожники поздравили с 8 Марта женщин – прекрасных путешественниц, отправляющихся в этот день на поезде или возвращающихся из поездки. Каждой из них вручили тюльпаны, которые символизируют весеннее обновление, красоту и теплые чувства.

Акция создала особое настроение в холлах, залах ожидания вокзала и на перронах, где железнодорожники с букетами цветов встречали электрички и поезда.

Цветы с добрыми пожеланиями они дарили не только женщинам-пассажирам, но и проводницам, которые встретят праздник в пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.