На станции Орехово-Зуево Московской магистрали завершилась реконструкция сортировочного парка

На станции Орехово-Зуево Горьковского направления и Большого кольца МЖД (БМО) завершилась реконструкция сортировочного парка. Дополнительная инфраструктура даст возможность перераспределить грузовые потоки со станций, расположенных в границах города Москвы – Люблино-Сортировочное, Перово и Лосиноостровская, на БМО в связи с развитием пригородно-городского движения и запуском новых диаметральных маршрутов Апрелевка – Железнодорожная и Крюково – Раменское

В ходе реконструкции было уложено 3 новых пути общей протяженностью 3,5 км, а также соединительный путь с сортировочной горкой длиной 350 м, 5 «замедлителей» – тормозных устройств для снижения скорости вагонов, а также 9 стрелочных переводов. Новые пути увеличат емкость сортировочного парка и ускорят роспуск вагонов. Они будут использоваться для накопления грузовых составов до 60 вагонов и формирования сборных поездов. В результате перерабатывающая способность сортировочной горки увеличится, а время нахождения вагонов на станции сократится.

В рамках проекта ОАО «РЖД» «Цифровая сортировочная станция» в Орехово-Зуево внедрены комплексная цифровая система автоматизации управления сортировочным процессом (КСАУ СП) и микропроцессорная система управления движением на сортировочной горке. Это позволит увеличить роспуск вагонов в автоматическом режиме до 92%, минимизировать вероятность ошибок при производстве маневровых передвижений.

Кроме того, установлен интерактивный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава. С помощью металлических рамок, оборудованных специальными датчиками и камерами, осуществляется фото- и видеофиксация подвижного состава. Таким образом, обрабатывается порядка сотни технических параметров без остановки состава, создается 3D-модель каждого вагона и отсылается на экраны мониторов операторов. Благодаря своевременной диагностике сокращается время обработки грузовых поездов.

Созданная на крупнейшей сортировочной станции дополнительная инфраструктура будет способствовать усилению грузового каркаса МЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.