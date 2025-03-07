Горьковская железная дорога обновила железнодорожные пути на перегоне Кама – Шолья в Удмуртии

09:43

Работники Горьковской железной дороги завершили работы по ремонту железнодорожного пути на перегоне Шолья – Кама в Удмуртской республике. В январе – феврале здесь обновлено почти 7 км полотна. Современные технологии позволяют осуществлять работы при отрицательных температурах.

Кроме того, железнодорожники заменили 1,6 км рельсов на перегоне Черная Речка – Пудлинговый в Свердловской области. Работы на этом перегоне продолжатся в марте, здесь будет произведена замена еще 800 м.

Всего в 2025 году работники Горьковской магистрали проведут капитальный ремонт 65 км пути в Удмуртской республике и Свердловской области, включая укладку новых рельсов и щебеночного балласта. Также будет заменено 26 стрелочных переводов.

Работы будут произведены на перегонах Пастухово – Кекоран, Вожой – Кварса, станциях Кизнер, Саркуз, Лудзя – в Удмуртской республике, на станции Агрыз – в Республике Татарстан, станции Амзя – в Республике Башкортостан, на перегонах Черная Речка – Пудлинговый, Кленовский – Бисертский завод, станции Пудлинговый – в Свердловской области и на станции Куеда – в Пермском крае.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.