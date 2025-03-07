Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В преддверии 8 Марта железнодорожники Дальневосточной магистрали поздравили автолюбительниц и напомнили о правилах дорожного движения

2025-03-07 09:35
На Дальневосточной железной дороге прошла акция «Остановись до переезда!», приуроченная к Международному женскому дню. В ходе мероприятия на железнодорожных переездах в Хабаровске работники магистрали поздравляли женщин-водителей и вручали им цветы, подарки, буклеты с напоминанием основных правил дорожного движения при пересечении путей.

Чтобы привлечь внимание водителей автотранспорта, на станции Хабаровск-2 участники акции с буквами в руках выстроились вдоль дороги, образовав призыв «Остановись до переезда!».

С начала года на железнодорожной инфраструктуре зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Все они связаны с нарушением водителями ПДД и выездом на пути перед приближающимся составом несмотря на запрещающие сигналы.

На Дальневосточной магистрали обеспокоены каждым случаем столкновения транспортных средств с поездами. Чтобы снизить количество ДТП, применяется комплексный подход: проводится профилактическая работа с автошколами и автотранспортными предприятиями 6 регионов ДФО, обеспечивается ремонт и модернизация инфраструктуры, на переездах устанавливаются заградительные устройства и современные системы сигнализации, сообщила служба корпративных коммуникаций ДВЖД.

