Современный пригородный электропоезд вышел на маршрут в Приморском крае

7 марта 2025 года в первый рейс по маршруту из Владивостока в аэропорт им. В.К. Арсеньева отправился новый пригородный электропоезд ЭП3Д. В торжественном мероприятии приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам руководителя Дальневосточной магистрали, запуск современного электропоезда является результатом совместной работы с правительством региона, направленной на повышение транспортной доступности для местных жителей. Это уже 11 электропоезд нового поколения в крае.

Также в ходе мероприятия Олег Кожемяко осмотрел полностью восстановленный состав серии ЭР-9, одного из первых электропоездов Советского Союза. Сейчас ведется работа по запуску ретросостава на туристических маршрутах региона.

Отметим, что Приморский край является лидером по количеству пассажиров, перевезенных пригородными поездами – 76,9% от общего количества на ДВЖД или почти 5,7 млн человек в 2024 году (+3,8% к 2023 году). Этого удалось добиться не только благодаря регулярному обновлению подвижного состава, но и запуску новых услуг, делающих поездки удобными и комфортными. Так, например, с 1 января 2025 года была увеличена зона действия единой транспортной карты от станции Владивосток и Мыс Чуркин до станции Угольной и обратно, при этом стоимость проезда не изменилась, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.