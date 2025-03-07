Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Современный пригородный электропоезд вышел на маршрут в Приморском крае

2025-03-07 09:27
Современный пригородный электропоезд вышел на маршрут в Приморском крае
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

7 марта 2025 года в первый рейс по маршруту из Владивостока в аэропорт им. В.К. Арсеньева отправился новый пригородный электропоезд ЭП3Д. В торжественном мероприятии приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам руководителя Дальневосточной магистрали, запуск современного электропоезда является результатом совместной работы с правительством региона, направленной на повышение транспортной доступности для местных жителей. Это уже 11 электропоезд нового поколения в крае.

Также в ходе мероприятия Олег Кожемяко осмотрел полностью восстановленный состав серии ЭР-9, одного из первых электропоездов Советского Союза. Сейчас ведется работа по запуску ретросостава на туристических маршрутах региона.

Отметим, что Приморский край является лидером по количеству пассажиров, перевезенных пригородными поездами – 76,9% от общего количества на ДВЖД или почти 5,7 млн человек в 2024 году (+3,8% к 2023 году). Этого удалось добиться не только благодаря регулярному обновлению подвижного состава, но и запуску новых услуг, делающих поездки удобными и комфортными. Так, например, с 1 января 2025 года была увеличена зона действия единой транспортной карты от станции Владивосток и Мыс Чуркин до станции Угольной и обратно, при этом стоимость проезда не изменилась, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru