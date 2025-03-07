Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководители Дальневосточной магистрали и Приморского края обсудили развитие международных перевозок и строительство новой инфраструктуры

2025-03-07 09:21
Руководители Дальневосточной магистрали и Приморского края обсудили развитие международных перевозок и строительство новой инфраструктуры
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе рабочей встречи начальника ДВЖД Евгения Вейде и губернатора Приморского края Олега Кожемяко были представлены проекты по развитию международных перевозок и строительству новой железнодорожной инфраструктуры.

Как отметил Евгений Вейде, совместная работа позволяет наращивать промышленное производство и создавать новые транспортно-логистические центры в Приморье. Так, например, в 2024 году в регионе было погружено 23,6 млн тонн различной продукции (+4% к 2023 году). При этом рост был обеспечен в том числе и за счет увеличения погрузки местных предприятий. Положительную динамику показали и контейнерные перевозки: в 2024 году ежесуточно из портов в среднем вывозилось 3622 ДФЭ (+3,5%), отправлено почти 8 тыс. контейнерных поездов, каждый третий состав был сформирован по новой технологии погрузки в полувагоны.

Развитие перевозок через железнодорожные пограничные переходы остается одним из приоритетных направлений работы Дальневосточной магистрали. Через пункты пропуска в Приморском крае в 2024 году было отправлено 12,9 млн тонн экспортно-импортных грузов (+12,2%). Продолжается реконструкция пункта пропуска Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР): ведется удлинение существующих и строительство новых приемоотправочных путей, инфраструктуры для государственных органов. Это увеличит провозную способность участка в экспортном направлении с 11,2 до 17,7 млн тонн к концу 2026 года. Модернизация пункта пропуска Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) обеспечит гарантированный объем перевозок в размере 8 млн тонн в год и позволит осуществлять перевозки из Китая в Россию по колее 1435 мм с перегрузкой на станции Камышовая.

В 2025 году в проекты на территории Приморского края планируется инвестировать более 21 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство второго главного пути перегона Рязановка – Сухановка, путепроводной развязки на станции Барановский, реконструкцию станций Амурский Залив, Смоляниново, Петровка и Филаретовка, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

