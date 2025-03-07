В 2025 году ОАО «РЖД» направит более 535 млн рублей на реализацию проектов социального развития Забайкальской железной дороги

09:12

В 2025 году ОАО «Российские железные дороги» направит более 535 млн рублей на проекты социального развития Забайкальской магистрали. Эти средства пойдут на строительство новых объектов и ремонт уже действующих.

Так, более 251 млн рублей предусмотрено на строительство 27-квартирного жилого дома в Магдагачах и детского сада в поселке Аксеново-Зиловское. Более 186 млн рублей направят на возведение пассажирского здания станции Юность Свободненской детской железной дороги. Торжественное открытие объекта запланировано в 2026 году. Кроме того, предусмотрено финансирование в размере 97 млн рублей на развитие учебно-тренировочного полигона в Чите Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций и Амурского института железнодорожного транспорта.

Напомним, что в 2024 году холдинг «РЖД» направил на строительство социальных объектов магистрали 747,14 млн рублей. На эти средства была проведена реконструкция физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» в поселке Чернышевск Забайкальского края. Также велось строительство благоустроенного жилья и объектов образования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.