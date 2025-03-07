Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году ОАО «РЖД» направит более 535 млн рублей на реализацию проектов социального развития Забайкальской железной дороги

2025-03-07 09:12
В 2025 году ОАО «РЖД» направит более 535 млн рублей на реализацию проектов социального развития Забайкальской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году ОАО «Российские железные дороги» направит более 535 млн рублей на проекты социального развития Забайкальской магистрали. Эти средства пойдут на строительство новых объектов и ремонт уже действующих.

Так, более 251 млн рублей предусмотрено на строительство 27-квартирного жилого дома в Магдагачах и детского сада в поселке Аксеново-Зиловское. Более 186 млн рублей направят на возведение пассажирского здания станции Юность Свободненской детской железной дороги. Торжественное открытие объекта запланировано в 2026 году. Кроме того, предусмотрено финансирование в размере 97 млн рублей на развитие учебно-тренировочного полигона в Чите Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций и Амурского института железнодорожного транспорта.

Напомним, что в 2024 году холдинг «РЖД» направил на строительство социальных объектов магистрали 747,14 млн рублей. На эти средства была проведена реконструкция физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» в поселке Чернышевск Забайкальского края. Также велось строительство благоустроенного жилья и объектов образования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru