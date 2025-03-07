Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года погрузка на Красноярской железной дороге составила 14,4 млн тонн

2025-03-07 09:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – феврале 2025 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 14,4 млн тонн, что соответствует результату аналогичного периода прошлого года.

В том числе на железной дороге погружено:

  • каменного угля – 10,6 млн тонн (+2,5% к январю – февралю 2024 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 1 млн тонн (+1,4%);
  • руды цветной и серного сырья – 893 тыс. тонн (-8,6%);
  • руды железной и марганцевой – 256 тыс. тонн (- 3,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 170 тыс. тонн (+11,3%);
  • химикатов и соды – 85 тыс. тонн (+14%).

Грузооборот на КрасЖД за 2 месяца 2025 года вырос на 5% и составил 24,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 28,4 млрд тонно-км (+4%).

Погрузка в феврале составила 6,8 млн тонн (-6,7% к февралю прошлого, високосного, года). Грузооборот составил 11,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,4 млрд тонно-км (на уровне того же месяца 2024 года).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

