Транспортировка контейнеров увеличилась на 3,2% в период с января по февраль
2025-03-1015:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 1 млн 288 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,2% больше, чем в тот же период 2024 года. В этом числе, в рамках внутренних перевозок было отправлено 493,8 тыс. ДФЭ (-2%). Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, увеличилось на 3,1%, достигнув отметки в 922,6 тыс. ДФЭ (перевезено 13,4 млн тонн грузов, +3,8%), включая:
химикаты и соду – 136 тыс. ДФЭ (+1,6% по сравнению с январем – февралем 2024 года);
лесоматериалы – 91,3 тыс. (+3,2%);
химические и минеральные удобрения – 79 тыс. (+3,6%);
метизы – 75,1 тыс. (+5,9%);
промышленные товары – 74,1 тыс. (+3,4%);
автомобили и комплектующие – 66,9 тыс. (+9,6%);
машины, станки, двигатели – 62,9 тыс. (+2,9%);
бумага – 62,7 тыс. (+5,9%);
черные металлы – 35,1 тыс. (-1,5%);
прочие и сборные грузы – 34,8 тыс. (-4,6%);
зерно – 31,3 тыс. (+20,9%);
строительные материалы – 31 тыс. (-21,9%);
цветные металлы – 26,3 тыс. (+28,2%);
нефть и нефтепродукты – 13 тыс. (-15,1%);
продукты перемола – 7,4 тыс. (увеличение в 1,4 раза);
рыба – 5,2 тыс. (-7,2%);
цветная руда и серное сырье – 4,5 тыс. (-17,6%);
каменный уголь – 2,9 тыс. (увеличение в 1,5 раза);
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.