Транспортировка контейнеров увеличилась на 3,2% в период с января по февраль

15:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 1 млн 288 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,2% больше, чем в тот же период 2024 года. В этом числе, в рамках внутренних перевозок было отправлено 493,8 тыс. ДФЭ (-2%). Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, увеличилось на 3,1%, достигнув отметки в 922,6 тыс. ДФЭ (перевезено 13,4 млн тонн грузов, +3,8%), включая: