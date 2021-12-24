«Поезд-гирлянда» привезет новогоднее настроение пассажирам в Приморье

15:12

Во Владивостоке на маршруте, который связывает столицу Дальнего Востока с аэропортом им. В. К. Арсеньева, начал курсировать праздничный электропоезд, украшенный светодиодной иллюминацией. Праздничную атмосферу в вагонах дополняют элементы новогоднего орнамента.

Старт новогоднему «поезду-гирлянде» на пассажирском терминале вокзального комплекса Владивосток дали Дед Мороз со Снегурочкой.

Празднично оформленный состав будет курсировать по маршруту Владивосток – международный аэропорт Кневичи, радовать пассажиров и создавать праздничную атмосферу жителям и гостям Приморья до завершения новогодних каникул, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.