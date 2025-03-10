Железная дорога на Юго-Востоке оборудована для справления с паводковыми и ливневыми водами.

15:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Юго-Восточная железная дорога принимает ряд мер для обеспечения непрерывного и безопасного движения поездов, включая подготовку путевого хозяйства и водоснабжения к периоду паводков и ливней.

Проведен осмотр железнодорожного полотна, составлен список потенциально подтопляемых участков; локомотивные экипажи проходят инструктаж по вождению поездов в местах возможного размыва и деформации пути. Работники железной дороги постоянно контролируют уровень воды в реках рядом с магистралью, установлены водомерные станции у железнодорожных мостов. Также выполнены работы по очистке снега в водопропускных сооружениях на расстоянии более 440 км.

На станциях Лиски, Россошь, Поворино (Воронежская область), Елец, Грязи-Воронежские (Липецкая область), Ртищево, Балашов (Саратовская область), Белгород и Тамбов созданы специальные поезда для борьбы с размывом, предназначенные для быстрого устранения последствий подтопления. В состав этих поездов входят вагоны с щебнем, песком, шпалами, досками, а также наборы инструментов для аварийного восстановления, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.