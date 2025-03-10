Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные работники столицы увеличивают меры предупреждения на железнодорожных переездах.

2025-03-10 14:51
Железнодорожные работники столицы увеличивают меры предупреждения на железнодорожных переездах.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги и ГИБДД увеличивают профилактические меры на переездах МЖД. В период с 10 по 21 марта 2025 года в рамках кампании «Внимание, переезд!» будут проводиться рейды, а также автомобилистам напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения.

В январе и феврале 2025 года на переездах МЖД произошло 6 аварий (такое же количество, как и за тот же период в прошлом году), из которых:

  • 3 случилось в Московской области (в 2024 году — также 3),
  • 1 — в Калужской области (в 2024 году — 1),
  • 1 — в Брянской области (в 2024 году — 1),
  • 1 — в Орловской области (в 2024 году — 1).

В результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 получили травмы.

Все аварии с участием автотранспорта и подвижного состава произошли из-за грубых нарушений ПДД водителями, которые попытались проехать через переезд на красный сигнал светофора и игнорировали звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей строго соблюдать ПДД, не пересекать железнодорожные переезды на красный сигнал светофора, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru