Железнодорожные работники столицы увеличивают меры предупреждения на железнодорожных переездах.

14:51

Сотрудники железной дороги и ГИБДД увеличивают профилактические меры на переездах МЖД. В период с 10 по 21 марта 2025 года в рамках кампании «Внимание, переезд!» будут проводиться рейды, а также автомобилистам напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения.

В январе и феврале 2025 года на переездах МЖД произошло 6 аварий (такое же количество, как и за тот же период в прошлом году), из которых:

3 случилось в Московской области (в 2024 году — также 3),

1 — в Калужской области (в 2024 году — 1),

1 — в Брянской области (в 2024 году — 1),

1 — в Орловской области (в 2024 году — 1).

В результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 получили травмы.

Все аварии с участием автотранспорта и подвижного состава произошли из-за грубых нарушений ПДД водителями, которые попытались проехать через переезд на красный сигнал светофора и игнорировали звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей строго соблюдать ПДД, не пересекать железнодорожные переезды на красный сигнал светофора, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.