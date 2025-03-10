Железнодорожные работники столицы увеличивают меры предупреждения на железнодорожных переездах.

Сотрудники железной дороги и ГИБДД увеличивают профилактические меры на переездах МЖД. В период с 10 по 21 марта 2025 года в рамках кампании «Внимание, переезд!» будут проводиться рейды, а также автомобилистам напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения.
В январе и феврале 2025 года на переездах МЖД произошло 6 аварий (такое же количество, как и за тот же период в прошлом году), из которых:
В результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 получили травмы.
Все аварии с участием автотранспорта и подвижного состава произошли из-за грубых нарушений ПДД водителями, которые попытались проехать через переезд на красный сигнал светофора и игнорировали звуковые сигналы.
Московская железная дорога призывает водителей строго соблюдать ПДД, не пересекать железнодорожные переезды на красный сигнал светофора, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.