На протяжении первых двух месяцев текущего года, на Горьковской железнодорожной линии наблюдался рост числа отправленных по расписанию поездов на 17%.

2025-03-10 13:14
В первых двух месяцах 2025 года Горьковская железнодорожная линия отправила 57 грузовых составов по расписанию, согласованному с клиентами, что на 17% превышает результаты за тот же период предыдущего года. Благодаря этому удалось перевезти дополнительные 31 тыс. тонн груза.

Отправление грузовых поездов по специально разработанному расписанию — одна из наиболее востребованных услуг, которые предлагаются клиентам холдинга в области грузоперевозок.

Стоит отметить, что в январе – феврале Горьковская железная дорога разработала 4 новых маршрута для отправления грузов по расписанию. Так, начались перевозки грузов в контейнерах с последующей отправкой на экспорт со станции Позимь до станции Мыс Чуркин, со станции Каучук до станции Находка-Восточная, со станции Вятка до станции Новороссийск, а также внутренние перевозки со станции Владимир до станции Хабаровск-2.

Партнеры ГЖД также проявляют интерес к отправке грузов контейнерными поездами и грузовыми экспрессами. За два месяца было сформировано около 100 контейнерных поездов и 23 «грузовых экспресса», которые перевезли около 600 тыс. тонн грузов.

Напомним, что в январе – феврале 2025 года объем погрузки на Горьковской железной дороге достиг почти 4,2 млн тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

