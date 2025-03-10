Пассажиры пригородных поездов Калининграда теперь имеют возможность покупать билеты через новый сервис «Электрички РЖД».

Теперь пассажиры пригородных поездов Калининграда могут приобретать билеты через новый сервис "Электрички РЖД" в мессенджере "Телеграм".
Для покупки билетов через телеграм-бота, необходимо:
Бот-кассир позволяет не только покупать билеты по полной цене, но и оформлять квитанции на перевозку багажа, животных и велосипедов.
РЖД продолжает работу над расширением сервисов и упрощением процесса покупки билетов. В результате, количество электронных билетов на пригородные поезда Калининграда ежегодно увеличивается.
Так, в 2024 году число билетов, купленных через онлайн-сервисы и мобильное приложение "РЖД Пассажирам", выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.