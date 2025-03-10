Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры пригородных поездов Калининграда теперь имеют возможность покупать билеты через новый сервис «Электрички РЖД».

2025-03-10 10:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь пассажиры пригородных поездов Калининграда могут приобретать билеты через новый сервис "Электрички РЖД" в мессенджере "Телеграм".

Для покупки билетов через телеграм-бота, необходимо:

  1. Выбрать маршрут, дату и время поездки.
  2. Произвести оплату с помощью банковской карты или через Систему быстрых платежей (СБП).

Бот-кассир позволяет не только покупать билеты по полной цене, но и оформлять квитанции на перевозку багажа, животных и велосипедов.

Рост популярности электронных билетов

РЖД продолжает работу над расширением сервисов и упрощением процесса покупки билетов. В результате, количество электронных билетов на пригородные поезда Калининграда ежегодно увеличивается.

Так, в 2024 году число билетов, купленных через онлайн-сервисы и мобильное приложение "РЖД Пассажирам", выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

