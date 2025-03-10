Транспортировка пассажиров с остановок Дальневосточной железной дороги в январе-феврале 2025 года возросла на 4%

09:25

В период с января по февраль 2025 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено около 1,6 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них более 1 млн человек воспользовались пригородными поездами (+9%), а 556 тыс. человек — поездами дальнего следования (-4,2%).

Общий пассажиропоток за этот период сохранился на уровне прошлого года и составил 383,7 млн пассажиро-километров. В пригородном сообщении было перевезено 56,3 млн пассажиро-километров (+4,9%), а в дальнем следовании — более 327,4 млн пассажиро-километров (-1,5%).

Итоги февраля 2025 года

В феврале с вокзалов ДВЖД отправлено 774,6 тыс. пассажиров (+1,2% к февралю прошлого года). Из них:

515,5 тыс. человек воспользовались пригородными поездами (+6,2%),

259 тыс. человек — поездами дальнего следования (-7,5%).

Общий пассажиропоток в феврале составил 178,9 млн пассажиро-километров, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. В том числе:

В пригородном сообщении — 26,9 млн пассажиро-километров (на уровне прошлого года),

В дальнем следовании — более 152 млн пассажиро-километров (-2,4%).

Данные предоставлены службой корпоративных коммуникаций ДВЖД.