Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Станция Слюдянка-2 на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области получит новое название.

2025-03-11 10:20
Станция Слюдянка-2 на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области получит новое название.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Остановочный пункт Слюдянка-2, расположенный в Слюдянском районе Иркутской области, будет переименован в Пляж Шаманка. Это название было выбрано в честь близлежащего мыса Шаманский на берегу Байкала.

Смена названия вступит в действие с 11 марта 2025 года.

Стоит отметить, что на Восточно-Сибирской железной дороге проводится работа по переименованию остановочных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии. Новые названия основываются на топографическом, историческом и культурном наследии тех мест, где они находятся. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru