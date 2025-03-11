Станция Слюдянка-2 на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области получит новое название.

Остановочный пункт Слюдянка-2, расположенный в Слюдянском районе Иркутской области, будет переименован в Пляж Шаманка. Это название было выбрано в честь близлежащего мыса Шаманский на берегу Байкала.

Смена названия вступит в действие с 11 марта 2025 года.

Стоит отметить, что на Восточно-Сибирской железной дороге проводится работа по переименованию остановочных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии. Новые названия основываются на топографическом, историческом и культурном наследии тех мест, где они находятся. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.