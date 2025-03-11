В период с января по февраль 2025 года, на территории Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было транспортировано 93,2 тысячи контейнеров ДФЭ.
2025-03-1109:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2025 года на территории Восточно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено 93,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 3,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Объем грузовых контейнеров, отправленных за указанный период по всем видам сообщений, увеличился на 5,5% и достиг 69,7 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 900 тыс. тонн, что на 7,6% больше).
В первые два месяца 2025 года было перевезено:
лесоматериалов – 15,4 тыс. ДФЭ (+1% по сравнению с январем – февралем 2024 года);
бумаги – 12,3 тыс. (-2%);
метизов – 8,1 тыс. (увеличение – в 1,3 раза);
цветных металлов – 6,3 тыс. (увеличение – в 1,6 раза);
промышленных товаров – 6,1 тыс. (+7,4%);
автомобилей и комплектующих – 5,2 тыс. (-30,3%);
машин, станков и двигателей – 4,5 тыс. (увеличение – на 25%);
химических продуктов и соды – 4,4 тыс. (+18,6%);
зерна – 1,5 тыс. (+8,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
