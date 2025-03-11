В период с января по февраль 2025 года, на территории Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было транспортировано 93,2 тысячи контейнеров ДФЭ.

В период с января по февраль 2025 года на территории Восточно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено 93,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 3,4% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Объем грузовых контейнеров, отправленных за указанный период по всем видам сообщений, увеличился на 5,5% и достиг 69,7 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 900 тыс. тонн, что на 7,6% больше).

В первые два месяца 2025 года было перевезено: