Инициатива "Безопасный вагон - 2025" была запущена на Забайкальской железнодорожной линии с Могочинского вокзала.

2025-03-11 09:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожной станции Могоча в Забайкалье стартовал цикл информационных событий под названием «Вагон безопасности – 2025», цель которых - предотвращение травматизма среди подростков в районе движения поездов.

В рамках этой обширной программы для учащихся школ, детей из детских садов и интернатов населенных пунктов Забайкальского края и Амурской области проводятся занятия в специализированном вагоне по охране труда.

Такой межведомственный проект с участием волонтеров-железнодорожников, представителей транспортной полиции и транспортной прокуратуры на Забайкальской железной дороге реализуется впервые.

Интерьер вагона украшен плакатами с изображениями железнодорожных знаков, запрещающих и предупреждающих, а также репродукциями лучших работ из тематического конкурса молодых художников.

На станции Могоча две группы учеников 5–6 классов из городских школ №№ 1 и 92 прошли обучение по правилам поведения на железной дороге. Занятия проводили железнодорожники и старший инспектор по делам несовершеннолетних Могочинского линейного отдела МВД РФ на транспорте. Детям показали видеоролики и мультфильмы, они активно участвовали в викторине.

В конце встречи детям вручили памятные буклеты, брошюры и промо-продукцию.

Организаторы информационного поезда стремятся расширить охват целевой аудитории и передать необходимую информацию молодым жителям наиболее удаленных от больших городов поселений. В ближайшем будущем планируется провести занятия для детей на еще пяти станциях Забайкальской железной дороги, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

