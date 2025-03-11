Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Инициатива "Осторожно, переезд!" была проведена на Горьковском железнодорожном направлении.

2025-03-11 17:05
Инициатива
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги 11 марта 2025 года провели профилактические акции на железнодорожных переездах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. Мероприятие под названием «Внимание, переезд!» было организовано в Казани, Арске, Буинске, Канаше, Чебоксарах и Йошкар-Оле с целью предотвращения аварий, в которых участвуют автомобили и поезда.

Работники железной дороги вместе с представителями ГАИ провели беседы с водителями, напомнили им о правилах безопасного проезда через железнодорожные переезды и раздали информационные буклеты и стикеры.

Также в этот день специалисты железной дороги посетили несколько автошкол и провели беседы с начинающими водителями.

Отметим, что в 2024 году на переездах Горьковской железной дороги в Татарстане произошло 3 столкновения между автомобилями и поездами, в Чувашии – 2. В январе – феврале 2025 года в Татарстане произошло 1 ДТП.

Во всех этих случаях причиной аварий стали нарушения правил дорожного движения водителями при пересечении железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

