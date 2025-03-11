В период с января по февраль 2025 года, на территории Московской железнодорожной сети было транспортировано свыше 238 тысяч грузовых и пустых контейнеров ДФЭ.

В период с января по февраль 2025 года на Московской железной дороге было перевезено свыше 238 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 1,8% превышает показатели за тот же период 2024 года.

Тем не менее, количество перевезенных груженых контейнеров по всем видам сообщения уменьшилось на 13,7% по сравнению с январем – февралем предыдущего года и составило 120,3 тыс. ДФЭ. Общий вес грузов составил 1,4 млн тонн, что на 12,9% меньше, включая: