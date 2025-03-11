Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период с января по февраль 2025 года, на территории Московской железнодорожной сети было транспортировано свыше 238 тысяч грузовых и пустых контейнеров ДФЭ.

2025-03-11 15:22
В период с января по февраль 2025 года, на территории Московской железнодорожной сети было транспортировано свыше 238 тысяч грузовых и пустых контейнеров ДФЭ.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года на Московской железной дороге было перевезено свыше 238 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 1,8% превышает показатели за тот же период 2024 года.

Тем не менее, количество перевезенных груженых контейнеров по всем видам сообщения уменьшилось на 13,7% по сравнению с январем – февралем предыдущего года и составило 120,3 тыс. ДФЭ. Общий вес грузов составил 1,4 млн тонн, что на 12,9% меньше, включая:

  • химические и минеральные удобрения – 19,6 тыс. ДФЭ (снижение на 20,9% по сравнению с январем – февралем 2024 года);
  • строительные материалы – 16,3 тыс. ДФЭ (снижение на 33,6%);
  • химикаты и сода – 11,2 тыс. ДФЭ (увеличение на 0,1%);
  • лесоматериалы – 10,7 тыс. ДФЭ (снижение на 1,4%);
  • метизы – 6,2 тыс. ДФЭ (снижение на 23,9%);
  • потребительские товары – 4,4 тыс. ДФЭ (снижение на 13,4%);
  • бумага – 3,3 тыс. ДФЭ (увеличение на 9%);
  • мясо и масло – 3,1 тыс. ДФЭ (снижение на 1,8%);
  • машины, станки, двигатели – 2,5 тыс. ДФЭ (снижение на 35,5%);
  • жмыхи – 1,7 тыс. ДФЭ (увеличение на 67,8%);
  • нефть и нефтепродукты – 1,4 тыс. ДФЭ (снижение на 47,2%);
  • соль – 1,1 ДФЭ (увеличение на 152,3%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 997 ДФЭ (снижение на 24%);
  • черные металлы – 926 ДФЭ (увеличение на 40,5%);
  • продукты перемола – 756 ДФЭ (увеличение на 42,6%);
  • сахар – 692 ДФЭ (увеличение на 11,1%);
  • цемент – 622 ДФЭ (снижение на 52,2%);
  • другие и сборные грузы – 25,5 тыс. ДФЭ (снижение на 26,3%);
  • другие продовольственные товары – 11,2 тыс. ДФЭ (увеличение на 14,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru