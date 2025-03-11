В период с января по февраль 2025 года, на территории Московской железнодорожной сети было транспортировано свыше 238 тысяч грузовых и пустых контейнеров ДФЭ.
2025-03-1115:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2025 года на Московской железной дороге было перевезено свыше 238 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 1,8% превышает показатели за тот же период 2024 года.
Тем не менее, количество перевезенных груженых контейнеров по всем видам сообщения уменьшилось на 13,7% по сравнению с январем – февралем предыдущего года и составило 120,3 тыс. ДФЭ. Общий вес грузов составил 1,4 млн тонн, что на 12,9% меньше, включая:
химические и минеральные удобрения – 19,6 тыс. ДФЭ (снижение на 20,9% по сравнению с январем – февралем 2024 года);
строительные материалы – 16,3 тыс. ДФЭ (снижение на 33,6%);
химикаты и сода – 11,2 тыс. ДФЭ (увеличение на 0,1%);
лесоматериалы – 10,7 тыс. ДФЭ (снижение на 1,4%);
метизы – 6,2 тыс. ДФЭ (снижение на 23,9%);
потребительские товары – 4,4 тыс. ДФЭ (снижение на 13,4%);
бумага – 3,3 тыс. ДФЭ (увеличение на 9%);
мясо и масло – 3,1 тыс. ДФЭ (снижение на 1,8%);
машины, станки, двигатели – 2,5 тыс. ДФЭ (снижение на 35,5%);
жмыхи – 1,7 тыс. ДФЭ (увеличение на 67,8%);
нефть и нефтепродукты – 1,4 тыс. ДФЭ (снижение на 47,2%);
соль – 1,1 ДФЭ (увеличение на 152,3%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 997 ДФЭ (снижение на 24%);
черные металлы – 926 ДФЭ (увеличение на 40,5%);
продукты перемола – 756 ДФЭ (увеличение на 42,6%);
сахар – 692 ДФЭ (увеличение на 11,1%);
цемент – 622 ДФЭ (снижение на 52,2%);
другие и сборные грузы – 25,5 тыс. ДФЭ (снижение на 26,3%);
другие продовольственные товары – 11,2 тыс. ДФЭ (увеличение на 14,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
