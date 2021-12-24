Порядок курсирования пригородных поездов в Свердловской области изменится в новогодние праздники

14:39

В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на Свердловской железной дороге частично изменится порядок курсирования пригородных поездов: назначаются дополнительные рейсы, переносятся дни курсирования, а также отменяются поезда, которые ходят только по рабочим дням. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

С 1 по 9 января назначены дополнительные рейсы поезда № 6471 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 19:45 по местному времени), который обычно курсирует по выходным дням.

2, 7, 8 и 9 января назначены рейсы специального туристического поезда «Императорский маршрут» сообщением Екатеринбург – Алапаевск (курсирует по выходным и праздничным дням).

С 31 декабря по 9 января отменяются поезда, курсирующие только по рабочим дням. Это рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный.

С 1 по 9 января отменяются поезда № 6037/6038 и № 6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт.

Кроме того, в период с 30 декабря по 10 января изменяются дни курсирования некоторых пригородных поездов «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.