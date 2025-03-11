Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Казани были организованы квест-туры для малышей

2025-03-11 15:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железной дороге были организованы обучающие квест-экскурсии для школьников из Казани. Эти мероприятия были проведены в сотрудничестве с транспортной полицией в целях предотвращения травматизма на железнодорожных путях.

Ученикам была представлена работа железнодорожного вокзала и правила поведения на транспортной инфраструктуре. Дети также имели возможность испытать себя в роли машиниста на тренажере. Таким образом, они не только усвоили правила безопасности, но и лично убедились, что при экстренной остановке поезда тормозной путь может достигать 1 км.

Участники мероприятия получили от работников компании корпоративные подарки и брошюры, которые доступно объясняют правила безопасности.

Горьковская железная дорога придает большое значение предотвращению несчастных случаев и обучению детей безопасному поведению на железнодорожных путях. В течение учебного года и во время каникул сотрудники ГЖД проводят профилактические занятия в учебных и оздоровительных учреждениях, а также организуют экскурсии на предприятия ОАО «РЖД».

Отметим, что железнодорожники вместе с транспортной полицией регулярно проводят профилактические рейды в местах, где люди незаконно переходят железнодорожные пути.

Железная дорога – это место повышенной опасности. Мы призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и не использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

