Временные изменения в расписании пригородных поездов в Ростовской области связаны с проведением ремонтных работ.

С 17 марта по 4 апреля 2025 года в Ростовской области планируется проведение ремонтных работ на участках Миллерово – Тарасовка и Лихая – Ростов. Это приведет к изменениям в расписании пригородных поездов, включая временную отмену некоторых электричек.

С 17 марта по 4 апреля 2025 года три поезда на маршруте Глубокая – Лихая с отправлением с Глубокой в 06:04, Лихая – Новомихайловская с отправлением из Лихой в 07:23, Новомихайловская – Лихая с отправлением из Новомихайловской в 08:19 временно прекратят свои рейсы.

С 16 марта по 3 апреля 2025 года электричка Лихая – Глубокая с отправлением из Лихой в 20:23 не будет курсировать.

18, 19, 20, 24, 25 и 27 марта 2025 года отменяются рейсы пригородного поезда Ростов – Лихая, который отправляется из Ростова в 07:40, и Лихая – Ростов, который отправляется из Лихой в 15:26.

Северо-Кавказская железная дорога просит пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок и проявить понимание к временным неудобствам.

Детальную информацию о расписании пригородных поездов можно найти на веб-сайтах ОАО «РЖД», АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.