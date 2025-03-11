В течение двух месяцев 2025 года, ретро-поезд до Арзамаса доставил около 4,4 тысячи туристов.

13:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2025 года ретропоезд на паровой тяге, курсирующий между Нижним Новгородом и Арзамасом, перевез около 4,4 тысячи пассажиров. За два месяца было совершено примерно 30 рейсов. Поезд состоит из старинного паровоза и современных комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

2 марта 2025 года пассажиры ретропоезда имели возможность посетить праздничные мероприятия в честь Масленицы. Кроме того, туристы могут посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А. М. Горького, Историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В январе-феврале 2025 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались 9,2 тыс. пассажиров. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино также пользуется популярностью среди туристов. Около 800 человек воспользовались им. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до знаменитого села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является самым известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

«Тур в Простоквашино» и «К Морозко» пользуются большой популярностью среди туристов. В первом случае, посетители могут посетить деревню из знаменитого советского мультфильма и принять участие в развлечениях с любимыми персонажами. Во втором - отправиться в Поветлужье и познакомиться с героем русской мифологии Морозко.

Для получения информации о расписании туристических поездов пригородного сообщения, пассажиры могут обратиться на сайты ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также в справочные службы на железнодорожных вокзалах и в пригородных кассах, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.