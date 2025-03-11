В образовательных учреждениях Калининградской области стартовали занятия по безопасности на территории объектов железнодорожной сети.

Перед началом весенних школьных каникул железнодорожные работники Калининграда организуют в образовательных учреждениях уроки, посвященные правилам поведения на транспортных объектах. Одно из таких мероприятий прошло в лицее № 49 города Калининграда.

Специалисты железной дороги показали ученикам восьмого класса видеоматериалы о безопасности на дорогах, а затем обсудили с ними недопустимость экстремальных развлечений и вандализма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Наиболее активные участники обсуждения получили в награду фирменные значки и сувениры.

В марте планируется проведение подобных уроков безопасности и в других школах Калининграда, Черняховска, Гусева и Знаменска.

В 2024 году работники железной дороги провели в школах Калининградской области 88 лекций и бесед на тему безопасности, распространив более 1 тыс. информационных брошюр. Благодаря этим профилактическим мероприятиям удалось значительно сократить количество происшествий с участием несовершеннолетних на объектах железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.