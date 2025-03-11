В период с января по февраль 2025 года, объем транспортировки контейнеров с вокзалов Приволжской железной дороги увеличился примерно на 40%.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года станции Приволжской железнодорожной сети перевезли 45,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ по всем видам транспортных сообщений, что на 38,6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Число груженых контейнеров увеличилось в 1,7 раза и достигло отметки в 42,2 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 465,3 тыс. тонн, что на 43% больше), включая: