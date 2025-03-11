В период с января по февраль 2025 года, объем транспортировки контейнеров с вокзалов Приволжской железной дороги увеличился примерно на 40%.
2025-03-1112:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2025 года станции Приволжской железнодорожной сети перевезли 45,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ по всем видам транспортных сообщений, что на 38,6% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
Число груженых контейнеров увеличилось в 1,7 раза и достигло отметки в 42,2 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 465,3 тыс. тонн, что на 43% больше), включая:
химикаты и соду – 8,8 тыс. ДФЭ (+14,2% по сравнению с январем-февралем 2024 года);
автомобили и запчасти – 7,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза);
метизы – 7,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,2 раза);
промтовары – 6,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,7 раза);
машины, станки и двигатели – 4,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
бумагу – 2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,3 раза);
продукты питания – 1,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2 раза), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ПривЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.