Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в период с января по февраль 2025 года увеличилась на 10,5%

12:02

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых двух месяцев 2025 года на КрасЖД было перевезено 38,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 16,6 тыс. ДФЭ, что на 20% больше по сравнению с январем-февралем 2024 года, а в рамках экспортного – 22,3 тыс. ДФЭ (+4,5%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 9% и достигло 24,2 тыс. ДФЭ (перевезено 394,8 тыс. тонн грузов).

Также был отмечен рост перевозок в контейнерах: