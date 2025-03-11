Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в период с января по февраль 2025 года увеличилась на 10,5%

2025-03-11 12:02
Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в период с января по февраль 2025 года увеличилась на 10,5%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых двух месяцев 2025 года на КрасЖД было перевезено 38,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 16,6 тыс. ДФЭ, что на 20% больше по сравнению с январем-февралем 2024 года, а в рамках экспортного – 22,3 тыс. ДФЭ (+4,5%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 9% и достигло 24,2 тыс. ДФЭ (перевезено 394,8 тыс. тонн грузов).

Также был отмечен рост перевозок в контейнерах:

  • лесоматериалов – 14 тыс. ДФЭ (+3,5% по сравнению с январем-февралем прошлого года);
  • цветных металлов – 5,7 тыс. ДФЭ (+23%);
  • прочих и сборных грузов – 611 ДФЭ (увеличение – в 2,2 раза);
  • строительных материалов – 550 ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
  • других продуктов питания – 546 ДФЭ (увеличение – в 3 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru