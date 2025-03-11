Инфраструктура Северной железнодорожной магистрали готовится к весеннему наводнению.

11:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

СЖД проводит специфическую подготовку железнодорожного пути и других элементов инфраструктуры перед началом ледохода и паводка.

Сотрудники железной дороги осуществляют проверку мостов и водоотводных сооружений, а также участков со сложной геологией. Места, которые могут быть подвержены размывам, находятся под контролем. Локомотивные экипажи будут особенно внимательны при прохождении этих участков. Установлено 49 временных водомерных станций для мониторинга уровня воды в реках, большинство из которых все еще в ледоставе.

Производится очистка водопропускных и водоотводных сооружений, малых мостов от снега и льда. На территории дороги это более 1,5 тыс. м кюветов, 4,7 тыс. м водоотводных каналов, более 4,7 тыс. водопропускных труб и малых мостов. Эта работа будет продолжаться до конца апреля в зависимости от погодных условий в регионе.

Сформирован запас материалов и инструментов для предотвращения размывов пути и быстрого устранения последствий, если размыв все же произойдет. Готовятся вагоны с бутовым камнем, щебнем, шпалами, древесиной и специальными инструментами. На СЖД из 165 таких вагонов формируется 19 специальных противоразмывных поездов. Они распределены по станциям на всем протяжении дороги от Ярославля до Лабытнанги. Кроме того, подготовлен резервный состав с щебнем из 30 вагонов-самосвалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.