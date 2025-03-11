Транспортировка контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии в период с января по февраль 2025 года увеличилась на 11,7%

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года Куйбышевская железная дорога отметила увеличение количества отправленных контейнеров по всем видам сообщения до 39,9 тыс. ДФЭ, что на 11,7% превышает показатели за тот же период 2024 года.

Объем груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, вырос на 17,1% и достиг 24,7 тыс. ДФЭ, включая: