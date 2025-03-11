Транспортировка контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии в период с января по февраль 2025 года увеличилась на 11,7%
2025-03-1110:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2025 года Куйбышевская железная дорога отметила увеличение количества отправленных контейнеров по всем видам сообщения до 39,9 тыс. ДФЭ, что на 11,7% превышает показатели за тот же период 2024 года.
Объем груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, вырос на 17,1% и достиг 24,7 тыс. ДФЭ, включая:
химикаты и соду – 17,1 тыс. ДФЭ (+9,6% по сравнению с январем – февралем 2024 года);
прочие и сборные грузы – 2,1 тыс. ДФЭ (увеличение – более чем в 4 раза);
жмыхи – 1,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,7 раза);
химические и минеральные удобрения – 688 ДФЭ (+16,6%);
нефть и нефтепродукты – 507 ДФЭ (увеличение – в 2,6 раза);
цветные металлы – 176 ДФЭ (+15%);
продукты перемола – 141 ДФЭ (увеличение – почти в 7 раз);
металлоконструкции – 114 ДФЭ (увеличение – почти в 28,5 раз), отметила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
