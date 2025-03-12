В 2025 году на Северной транспортной артерии будет проведен качественный ремонт 10 железнодорожных перекрестков.

16:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Масштабный ремонт железнодорожных переходов на Северной магистрали в 2025 году

В 2025 году на Северной магистрали будет проведен масштабный ремонт 10 железнодорожных переходов с целью улучшения безопасности движения поездов и автомобилей.

Ремонтные работы коснутся переходов на следующих станциях и участках:

Станции Бавлены, Балакирево, участок Александров – Балакирево (Владимирская область)

Станции Буй и Шушкодом (Костромская область)

Станции Текстильный и Кохма (Ивановская область)

Участок Череповец-I – Череповец-II (Вологодская область)

Станция Рыбинск-Товарный (Ярославская область)

Станция Усинск (Республика Коми)

На этих переходах будет произведена замена покрытия и настила, а также заменены ограждающие столбы и предупредительные знаки.

Помимо этого, в планах ремонт 135 железнодорожных переходов с обновлением дорожного покрытия. Строительные и монтажные работы начнутся с наступлением теплого времени года.

Всего на Северной железной дороге функционирует 659 железнодорожных переходов.