В 2025 году на Северной транспортной артерии будет проведен качественный ремонт 10 железнодорожных перекрестков.

Масштабный ремонт железнодорожных переходов на Северной магистрали в 2025 году
В 2025 году на Северной магистрали будет проведен масштабный ремонт 10 железнодорожных переходов с целью улучшения безопасности движения поездов и автомобилей.
Ремонтные работы коснутся переходов на следующих станциях и участках:
На этих переходах будет произведена замена покрытия и настила, а также заменены ограждающие столбы и предупредительные знаки.
Помимо этого, в планах ремонт 135 железнодорожных переходов с обновлением дорожного покрытия. Строительные и монтажные работы начнутся с наступлением теплого времени года.
Всего на Северной железной дороге функционирует 659 железнодорожных переходов.