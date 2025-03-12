В период с января по февраль текущего года, на терминалах Горьковской железнодорожной линии было обработано около 630 тысяч тонн грузов.

Грузообработка на станциях Горьковской железной дороги в 2025 году

За январь – февраль 2025 года на станциях Горьковской железнодорожной магистрали обработано около 630 тыс. тонн грузов, в том числе:

Тихорецкая – 108,6 тыс. тонн

Доскино – 75,3 тыс. тонн

Котельнич-2 – 58,8 тыс. тонн

Муром – 57,4 тыс. тонн

Юрьевец – 46,4 тыс. тонн

Ижевск – 44,4 тыс. тонн

Киров-Котласский – 31,4 тыс. тонн

Комплексное обслуживание грузов

На станциях ГЖД предлагаются различные услуги:

Загрузка и разгрузка грузов различных категорий

Хранение на закрытых складах и открытых площадках

Автотранспортная доставка грузов

Оформление документов для перевозки

Очистка и промывка вагонов

Цифровизация логистики

Клиенты могут управлять процессами онлайн через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД».

Внедрены специализированные сервисы:

«ЦМ-Экспедитор» – разрабатывает оптимальные логистические схемы

«Мастер погрузки» – помогает разместить и закрепить груз

«ЦМ-Авто» – предоставляет полный комплекс услуг для перевозки автомобилей

Источник: Служба корпоративных коммуникаций ГЖД.