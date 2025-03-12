Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период с января по февраль текущего года, на терминалах Горьковской железнодорожной линии было обработано около 630 тысяч тонн грузов.

2025-03-12 15:16
В период с января по февраль текущего года, на терминалах Горьковской железнодорожной линии было обработано около 630 тысяч тонн грузов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Грузообработка на станциях Горьковской железной дороги в 2025 году

За январь – февраль 2025 года на станциях Горьковской железнодорожной магистрали обработано около 630 тыс. тонн грузов, в том числе:

  • Тихорецкая – 108,6 тыс. тонн
  • Доскино – 75,3 тыс. тонн
  • Котельнич-2 – 58,8 тыс. тонн
  • Муром – 57,4 тыс. тонн
  • Юрьевец – 46,4 тыс. тонн
  • Ижевск – 44,4 тыс. тонн
  • Киров-Котласский – 31,4 тыс. тонн

Комплексное обслуживание грузов

На станциях ГЖД предлагаются различные услуги:

  • Загрузка и разгрузка грузов различных категорий
  • Хранение на закрытых складах и открытых площадках
  • Автотранспортная доставка грузов
  • Оформление документов для перевозки
  • Очистка и промывка вагонов

Цифровизация логистики

Клиенты могут управлять процессами онлайн через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД».

Внедрены специализированные сервисы:

  • «ЦМ-Экспедитор» – разрабатывает оптимальные логистические схемы
  • «Мастер погрузки» – помогает разместить и закрепить груз
  • «ЦМ-Авто» – предоставляет полный комплекс услуг для перевозки автомобилей

Источник: Служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru