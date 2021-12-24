ОАО «ЖД» поздравит пассажиров с новогодними праздниками в поездах и на вокзалах

17:59

На железнодорожных вокзалах ОАО «ЖД» создана новогодняя праздничная атмосфера: фасады и интерьеры вокзальных комплексов декорированы праздничными украшениями, гирляндами и иллюминацией, установлены новогодние ели в зданиях и на привокзальных территориях, организованы новогодние фотозоны, а на некоторых привокзальных площадях открыты ледовые городки. Накануне праздника по громкоговорящей связи вокзалов прозвучат поздравления с Новым годом.

24 декабря в поезде «Сапсан» № 760, а 25 декабря – в «Ласточке» № 821 и «Рускеальском экспрессе» № 921 пройдет специальная акция для юных пассажиров «Волшебный рейс». Их ждут приятные сюрпризы, игры и подарки от Деда Мороза со Снегурочкой.

Вагоны скоростных поездов «Сапсан», «Ласточка» и ретропоезда «Рускеальский экспресс» украшены праздничной атрибутикой и иллюминацией.

В меню вагонов-ресторанов и вагонов-бистро поездов дальнего следования включены классические блюда из новогоднего меню, а в информационно-развлекательные системы будут загружены новогодние фильмы, аудиокниги, электронные книги и другой тематический контент.

Сюрпризы для пассажиров подготовили и пригородные перевозчики: различные конкурсы онлайн, новогодние акции с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки и сувениры будут ждать пассажиров, отправляющихся пригородными поездами из Казани, Ижевска, Воронежа, Омска, Красноярска, Читы, Южно-Сахалинска и других российских городов.