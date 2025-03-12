Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Московской железнодорожной линии будет проведен ремонт протяженностью более 365 км путей.

2025-03-12 15:10
Ремонт железнодорожных путей на Московской магистрали в 2025 году: планы и инновации

В 2025 году на Московской железнодорожной линии будет восстановлено 365,1 км железнодорожного пути и установлено 211 стрелочных переводов.

Методы и техника ремонта

55% работ пройдут по методу «закрытого участка», что позволит вести работы непрерывно и повысит производительность.
В ремонтных работах примут участие 2,1 тыс. специалистов и специализированная техника:

  • 125 тяжелых путевых машин;
  • 110 единиц автотракторного оборудования;
  • 1,7 тыс. подвижного состава (вагоны-хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и др.).

Инновации в ремонте

В 2025 году будет применена отечественная инновационная технология – суперконденсаторный аккумулятор для траверсы укладочного крана.
Преимущества технологии:

  • Заряжает батареи траверсы, которые ранее заменяли каждые 4 часа.
  • Сокращает время выполнения работ.
  • Повышает эффективность укладки путей.

Развитие Московского транспортного узла

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2025 году дополнительно запланировано:

  • Уложить 63,6 км пути.
  • Установить 160 стрелочных переводов.
