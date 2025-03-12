В 2025 году на Московской железнодорожной линии будет проведен ремонт протяженностью более 365 км путей.

Ремонт железнодорожных путей на Московской магистрали в 2025 году: планы и инновации
В 2025 году на Московской железнодорожной линии будет восстановлено 365,1 км железнодорожного пути и установлено 211 стрелочных переводов.
55% работ пройдут по методу «закрытого участка», что позволит вести работы непрерывно и повысит производительность.
В ремонтных работах примут участие 2,1 тыс. специалистов и специализированная техника:
В 2025 году будет применена отечественная инновационная технология – суперконденсаторный аккумулятор для траверсы укладочного крана.
Преимущества технологии:
В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2025 году дополнительно запланировано: