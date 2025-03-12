В холодное время 2024/2025 годов с железнодорожных станций и вокзалов Горьковского направления было отправлено 8,4 миллиона пассажиров.

Зимний сезон 2024/2025: увеличение пассажиропотока на Горьковской железной дороге
С декабря 2024 года по февраль 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено около 8,4 млн пассажиров на поездах дальнего и пригородного следования, что на 2% больше, чем в предыдущий зимний сезон.
✅ Поезда дальнего следования
Самыми востребованными направлениями стали рейсы в Москву, которыми воспользовались около 1 млн пассажиров.
✅ Пригородное сообщение
Наибольшей популярностью пользовались маршруты:
Рост пассажирских перевозок в зимний период стал возможен благодаря введению новых поездов с 15 декабря 2024 года.
Новые маршруты дальнего следования:
Новые пригородные электрички:
Из Нижнего Новгорода в Балахну, Дзержинск, Пильну, Металлист и Бобыльскую.
Дополнительные поезда связали Казань с Йошкар-Олой, Арском, Кукмором и станцией Бурундуки, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.