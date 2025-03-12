Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В холодное время 2024/2025 годов с железнодорожных станций и вокзалов Горьковского направления было отправлено 8,4 миллиона пассажиров.

2025-03-12 13:01
В холодное время 2024/2025 годов с железнодорожных станций и вокзалов Горьковского направления было отправлено 8,4 миллиона пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Зимний сезон 2024/2025: увеличение пассажиропотока на Горьковской железной дороге

С декабря 2024 года по февраль 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено около 8,4 млн пассажиров на поездах дальнего и пригородного следования, что на 2% больше, чем в предыдущий зимний сезон.

  • Поезда дальнего следования перевезли около 2 млн пассажиров, что соответствует уровню зимы 2023/2024 годов.
  • Пригородные маршруты выбрали около 6,4 млн человек (+3%).

Популярные маршруты

✅ Поезда дальнего следования
Самыми востребованными направлениями стали рейсы в Москву, которыми воспользовались около 1 млн пассажиров.

✅ Пригородное сообщение
Наибольшей популярностью пользовались маршруты:

  • Нижний Новгород – Гороховец (892 тыс. пассажиров);
  • Нижний Новгород – Заволжье (742 тыс., +6%);
  • Нижний Новгород – Семёнов (691 тыс., +2%).

Факторы роста пассажиропотока

Рост пассажирских перевозок в зимний период стал возможен благодаря введению новых поездов с 15 декабря 2024 года.

Новые маршруты дальнего следования:

  • № 135/136 Москва – Нижний Новгород
  • № 271/272 Москва – Казань
  • № 112/111 (беспересадочная группа вагонов) Москва – Ижевск
  • № 85/86 Серов – Москва
  • № 347/348 Уфа – Санкт-Петербург

Новые пригородные электрички:
Из Нижнего Новгорода в Балахну, Дзержинск, Пильну, Металлист и Бобыльскую.
Дополнительные поезда связали Казань с Йошкар-Олой, Арском, Кукмором и станцией Бурундуки, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru