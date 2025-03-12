В холодное время 2024/2025 годов с железнодорожных станций и вокзалов Горьковского направления было отправлено 8,4 миллиона пассажиров.

Зимний сезон 2024/2025: увеличение пассажиропотока на Горьковской железной дороге

С декабря 2024 года по февраль 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено около 8,4 млн пассажиров на поездах дальнего и пригородного следования, что на 2% больше, чем в предыдущий зимний сезон.

Поезда дальнего следования перевезли около 2 млн пассажиров, что соответствует уровню зимы 2023/2024 годов.

Пригородные маршруты выбрали около 6,4 млн человек (+3%).

Популярные маршруты

✅ Поезда дальнего следования

Самыми востребованными направлениями стали рейсы в Москву, которыми воспользовались около 1 млн пассажиров.

✅ Пригородное сообщение

Наибольшей популярностью пользовались маршруты:

Нижний Новгород – Гороховец (892 тыс. пассажиров);

Нижний Новгород – Заволжье (742 тыс., +6%);

Нижний Новгород – Семёнов (691 тыс., +2%).

Факторы роста пассажиропотока

Рост пассажирских перевозок в зимний период стал возможен благодаря введению новых поездов с 15 декабря 2024 года.

Новые маршруты дальнего следования:

№ 135/136 Москва – Нижний Новгород

№ 271/272 Москва – Казань

№ 112/111 (беспересадочная группа вагонов) Москва – Ижевск

№ 85/86 Серов – Москва

№ 347/348 Уфа – Санкт-Петербург

Новые пригородные электрички:

Из Нижнего Новгорода в Балахну, Дзержинск, Пильну, Металлист и Бобыльскую.

Дополнительные поезда связали Казань с Йошкар-Олой, Арском, Кукмором и станцией Бурундуки, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.