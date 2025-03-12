Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии в период с января по февраль 2025 года увеличилась на 10,5%
2025-03-1211:45
В период с января по февраль 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 80,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,5% превышает показатель за тот же период 2024 года. Объём внутренних перевозок составил 41,5 тыс. ДФЭ, что на 1,3% больше предыдущего года.
Общее число грузовых контейнеров, отправленных различными видами транспорта, увеличилось на 17,6% и достигло 60,9 тыс. ДФЭ (1,1 млн тонн грузов), включая:
химические вещества и соду – 21,2 тыс. ДФЭ (-7,4% по сравнению с январём – февралем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 7,4 тыс. ДФЭ (увеличение в 3,1 раза);
лесоматериалы – 5,8 тыс. ДФЭ (+25,9%);
нефть и нефтепродукты – 5,4 тыс. ДФЭ (+5,1%);
чёрные металлы – 4 тыс. ДФЭ (увеличение в 2 раза);
зерновые – 3,8 тыс. ДФЭ (рост в 1,4 раза);
бумага – 3,4 тыс. ДФЭ (-21,3%);
цветные металлы – 3 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,5 раза);
строительные материалы – 1,7 тыс. ДФЭ (рост в 1,6 раза);
огнеупорные материалы – 1,5 тыс. ДФЭ (+11,8%);
продукты питания – 1,2 тыс. ДФЭ (+15,2%);
продукты перемола зерна – 969 ДФЭ (увеличение в 1,8 раза);
метизы – 664 ДФЭ (+11%), как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
