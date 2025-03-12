Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии в период с января по февраль 2025 года увеличилась на 10,5%

11:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 80,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,5% превышает показатель за тот же период 2024 года. Объём внутренних перевозок составил 41,5 тыс. ДФЭ, что на 1,3% больше предыдущего года.

Общее число грузовых контейнеров, отправленных различными видами транспорта, увеличилось на 17,6% и достигло 60,9 тыс. ДФЭ (1,1 млн тонн грузов), включая: