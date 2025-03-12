В 2024 году размер социальных выплат для каждого сотрудника Калининградской железной дороги достиг 96,1 тысячи рублей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году структурные подразделения Калининградской железной дороги выделили 792,6 млн рублей на выполнение обязательств, установленных коллективным договором. Средний размер социальных выплат на одного работника составил 96,1 тыс. рублей.

Результаты исполнения коллективного договора обсудили представители рабочих коллективов, руководство магистрали и профсоюз железнодорожников. Глава Калининградской железной дороги Сергей Сапегин подчеркнул, что компания вновь подтвердила свою социальную ответственность. Все обязательства, оговоренные в колдоговоре, выполнены в полной мере.

В 2024 году зарплата железнодорожников была проиндексирована дважды, что привело к увеличению среднемесячного показателя до 84 364 рублей (+15,8% к 2023 году). Были также установлены дополнительные зональные надбавки, которые помогли сохранить конкурентоспособность дороги на региональном рынке труда. На выплату этих надбавок было направлено более 139 млн рублей.

Компания продолжает уделять большое внимание социальной поддержке своих сотрудников. 117 семей работников железной дороги принимают участие в корпоративных программах по улучшению жилищных условий.

В прошлом году более 500 работников дороги, 380 членов их семей и 111 пенсионеров прошли лечение в санаториях холдинга. 389 детей отдохнули в летних лагерях. Кроме того, 56 сотрудникам компания возместила часть расходов на покупку путёвок для детей в муниципальные оздоровительные лагеря. Эта мера поддержки была введена впервые.

Сотрудники и профсоюз отметили, что Российские железные дороги продолжают оставаться одним из наиболее привлекательных мест работы в Калининградской области. Важную роль в этом играет строгое соблюдение всех социальных обязательств по коллективному договору, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.